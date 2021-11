Se volete una PS5 dovete diventare dei bagarini

Se state cercando una PS5, forse il miglior modo per ottenerla è diventare dei bagarini. No, non stiamo scherzando: la storia di Jackson Ryan, editor di CNET, potrebbe effettivamente darvi qualche consiglio su come portarvi a casa una console next gen, oltre che ovviamente a far aprire gli occhi sull’assurda situazione che stiamo vivendo.

Come tutti noi sappiamo, la maggior parte delle console finisce nelle mani dei giocatori, ma una buona parte di PS5, Xbox Series X e schede video invece viene acquistata da persone che vogliono farci un profitto, rivendendo il tutto a caro prezzo. Come è possibile tutto ciò? Grazie all’utilizzo dei bot. E la storia di Ryan è effettivamente incentrata sull’utilizzo di questo sistema: non ha trovato una PS5 per un anno e poi, appena si è rivolto all’utilizzo di un bot con tanto di server Discord che notifica le disponibilità per tutti ha acquistato la sua console next gen.

Se questo strumento può essere effettivamente utile per entrare in possesso di una PS5 o di un qualsiasi tipo di altro hardware ad oggi considerato estremamente limitato, la verità è che difficile accedervi. I bot infatti molto spesso vengono noleggiati come software as a service (software a servizio). Ryan è riuscito ad entrare in contatto con questa realtà solamente grazie all’incontro con uno studente statunitense, che ha creato questo bot e l’ha reso praticamente disponibile a tutti senza costi.

L’intera situazione fa riflettere: davvero per poter acquistare una PS5 è ancora oggi necessario fare lunghe liste d’attesa e affidarsi a bot che in automatico controllano e monitorano i maggiori retailer e le aggiungono in automatico al carrello? A quanto pare sì. E il lato più preoccupante è che non sappiamo quando tutto ciò terminerà. Quindi, a questo punto, se non si riescono a sconfiggere gli scalper, perché non unirsi a loro?