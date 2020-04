PS5: trapelata online la data dell’evento di presentazione?

Nonostante siano state già svelate diverse informazioni ufficiali su PlayStation 5, c’è ancora molto di nascosto sulla console di prossima generazione di casa Sony. Oltre alle specifiche tecniche e al nuovo controller DualSense, i giocatori aspettano con grande curiosità una presentazione ufficiale di PS5 dove poter vedere il design ufficiale della console e ricevere tutti quei dettagli che mancano ancora all’appello, come per esempio: il prezzo e la line up di lancio che accompagheraà l’uscita della console.

Aspettando notizie in merito all’evento di presentazione di PS5, sembra che in rete ci sia qualcuno che è già a conoscenza della data in cui prenderà vita la presentazione della console Sony. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate su ResetEra da Jeffrey Grubb, giornalista della redazione di GameBeat, l’evento di presentazione di PlayStation 5 sarebbe al momento fissato per giovedì 4 giugno.

Questo non è il primo rumor che si concentra su delle novità su PS5 in arrivo nei primi giorni di giugno. Giusto ieri un altro noto insider ha svelato che il 2 giugno, con l’uscita del nuovo numero della rivista Official Magazine PlayStation, verranno svelati diversi giochi che uscitanno proprio sulla console di prossima generazione Sony. Le due date sono molto vicine, quindi se entrambe le voci di corridoio dovessero avere un fondo di verità il tutto sembra essere molto plausibile.

Al momento però Sony non si è ancora voluta esprimere su un possibile evento di presentazione di PlayStation 5. Non ci resta quindi che aspettare buone nuove per conoscere gli ultimi fondamentali dettagli riguardo a una delle console next gen. Credere che sia fattibile assistere all’evento di presentazione di PS5 nei primi giorni di giugno?