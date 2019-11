PS5: data di uscita, prezzo e gioco esclusivo svelati da un noto insider

L’arrivo della next-gen pare vicino e lontano al tempo stesso. Prima di poter metter le mani su PlayStation 5 e Xbox Scarlett dovrà passare circa un anno, ma le informazioni sulle nuove console non smettono di arrivare. Per quanto riguarda PS5, ad esempio, non solo Sony PlayStation stessa ha svelato alcuni dettagli, ma i leaker sembrano sempre pronti a darci qualche informazione in più; ora, un noto insider ha svelato la presunta data di uscita, il prezzo e un primo gioco esclusivo.

Parliamo di PSErebus, il quale si è fatto notare in tempi recenti per aver svelato in anticipo la data di uscita di The Last of Us 2, il nuovo gioco di Naughty Dog. Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, secondo l’insider PS5 sarà rilasciata in Nord America il 20 novembre 2020 a un prezzo suggerito di 499 dollari. Non ci sono dettagli sull’uscita europea, ma normalmente data e prezzo non differiscono in modo sostanziale.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Partendo dal presupposto che questo rumor sia corretto (non ci sono informazioni ufficiali a sostegno, notiamo bene), PS5 in Europa dovrebbe costare 499 euro, visto il solito cambio dollaro-euro 1:1. La data di uscita, inoltre, dovrebbe essere la stessa o comunque differire al massimo di pochi giorni.

Le indiscrezioni di PSErebus, però, non finiscono qui: a suo dire, PS5 arriverà al lancio con un’esclusiva di un certo peso, Gran Turismo 7. Il nuovo gioco di corse automobilistiche sarà disponibile sempre il 20 novembre 2020, basandoci su quanto detto dall’insider.

Ripetiamo che si tratta unicamente di speculazioni e, pur riconoscendo a PSErebus un minimo di credibilità, non possiamo non prendere queste informazioni con le pinze. Inoltre, esiste sempre la possibilità che qualche dettaglio cambi, sopratutto per quanto riguarda la data. Diteci, voi cosa ne pensate? Prendereste una PS5 a 499 euro?