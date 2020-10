PS5: non solo DualSense, anche l’audio 3D rivoluzionerà i giochi

Non è la prima volta che Sony torna a parlare della propria nuova tecnologia audio 3D. PS5, oltre a proporre una nuova esperienza tramite il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense, saprà dare ai videogiocatori un’esperienza auditiva che già promette di fare faville. Dopo le ultime informazioni sul Tempest Engine rilasciate nella giornata di ieri, oggi la nuova tecnologia audio di PlayStation 5 torna sotto i riflettori con diversi nuovi interessanti dettagli.

All’interno di una recente intervista proposta dalla redazione di GamingBolt, abbiamo assistito alle ultime dichiarazioni di Christophe Gandon, CEO della compagnia videoludica Virtuous. Parlando del nuovo motore audio 3D di PS5, Gandon si è detto molto soddisfatto ed entusiasta, affermando che grazie ad esso i giochi di prossima generazione gioveranno di un immersione ancora maggiore rispetto al passato.

“Parlando in generale, il Tempest Engine sarà capace di aumentare l’immersione nei giochi di prossima generazione. Questo aprirà a nuovi modi sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Per gli sviluppatori di giochi come noi, l’obiettivo finale non è necessariamente l’effettivo realismo audio, ma piuttosto cerchiamo di progettare un suono che si adatti bene al gameplay.” Queste sono state le parole di Christophe Gandon.

Un aspetto di PS5 che, insieme al DualSense, risulta essere uno dei più interessanti da scoprire al momento. Non vediamo l’ora quindi, di scoprire come l’audio 3D del Tempest Engine cambierà e rivoluzionerà i titoli in uscita da qui a tutta la prossima generazione Sony. Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni sul Tempest Engine? Vi aspettate grandi cose dalla nuova tecnologia audio 3D che sarà implementata in PlayStation 5? Fateci sapere la vostra opinione lasciandoci un commento nella sezione dedicata.