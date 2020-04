PS5: il DualSense è un successo sui social, like e condivisioni in costante crescita

Nella tarda serata di ieri Sony ha deciso di farci un’inasepattata sorpresa e di precsentarsi il nuovo controller di PS5, il DualSense. Tramite il PlayStation Blog abbiamo ricevuto alcune primissime informazioni sul pad che andrà a sostituitre il DualShock 4 e, come se non bastasse, abbiamo potuto vederne le forme, i colori e il design. La cosa curiorsa, ma non così imprevedibile, è che la prima apparizione ufficiale del DualSense ha fatto letteralmente impazzire gli utenti, che hanno iniziato a riversare sui social le proprie impressioni.

Al momento attuale i post ufficiali pubblicati da Sony sui profili Twitter ed Instagram stanno continuando ad avere un boom di reazioni, e la crescita dei numeri relativi alla presentazione del nuovo controller di PS5 non accennano a fermarsi. Il tweet col quale è stato mostrato il DualSense ha raggiunto quota 255.000 mi piace e oltre 76.000 condivisioni, mentre il post su Instagram sono stati lasciati circa 3.612.983 cuori, e i numeri continuano a crescere con ogni minuto che passa.

Stesso discorso vale per Facebook, dove le bacheche degli appassionati sono state letteralmente invase dai post rigaurdanti il DualSense. Il nuovo controller sta ricevendo parecchi parere positivi, con una grossa fetta di giocatori che sembra stia abbracciando il cambio di rotta nel design adottato da Sony. Per avere un parere più approfondito però, servirà provare il pad con mano, dato che le novità come i trigger adattivi e il feedback aptico saranno funzioni da sentire, piuttosto che da osservare.

Al momento non sappiamo molto altro sul nuovo DualSense, e possiamo fermarci a guardare le nuove forme del controller di PS5. Sony però ha già dichiarato che tornerà a parlarne in futuro, svelando altre funzionalità che non sono ancora state menzionate nel dettaglio. Cosa ne pensate del successo che sta ricevendo il DualSense in nemmeno 24 ore dall’annuncio ufficiale?