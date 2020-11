PS5 è region free? Sony dà la risposta definitiva nella FAQ ufficiale

PS5 sarà disponibile in Italia tra nove giorni, ovvero il 19 novembre 2020. La console di nuova generazione di Sony PlayStation è stata un mistero per molti mesi del 2020, ma nelle ultime settimane è sempre più centrale nelle notizie quotidiane. Sony in primis ha condiviso moltissime informazioni: il lancio di una nuova macchina da gioco, dopotutto, non è semplice e i giocatori hanno vari dubbi riguardo alle novità. Per questo motivo, Sony ha deciso di realizzare un’enorme FAQ ufficiale che raduna in un solo luogo le risposte a tutte le domande. Una di esse è: PS5 è region free?

La risposta è molto semplice: sì, PS5 è region free. Come possiamo leggere nella pagina del PS Blog, i giochi per PS5 non sono bloccati a livello di area geografica. Si tratta di un grande vantaggio per tutti quei giocatori che desiderano acquistare giochi da altre regioni, soprattutto dall’estremo oriente che spesso dispone di videogame o edizioni esclusivi. Non si tratta, lo specifichiamo, di una grande sorpresa visto che sia PlayStation 3 che PlayStation 4 erano region free, ma una conferma ufficiale è sempre gradita.

La FAQ, poi, ci illustra tantissimi altri dettagli relativi alla console, alle funzioni uniche del software, al controller DualSense e anche ai giochi disponibili da D1. Ecco la lista completa dei titoli di terze parti:

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3 (2K)

Bugsnax (Young Horses): disponibile su PS Plus PS5 fino al 4 gennaio 2021

Dead by Daylight (Behavior)

Devil May Cry 5 (Capcom)

Dirt 5 (Codemasters)

Fortnite (Epic)

Godfall (Gearbox)

Goonya Fighter (Mutan)

King Oddball (10Tons Ltd)

Maneater (Tripwire)

NBA 2K21 (2K)

No Man’s Sky (Hello Games)

Observer Redux (Bloober)

Overcooked: All You Can Eat (Team 17)

The Pathless (Annapurna)

Planet Coaster (Frontier)

Warframe (Digital Extremes)

Warhammer Chaosbane Slayer Edition (Nacon)

Watch Dogs Legion (Ubisoft)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Nacon)

A questi si sommano anche i giochi esclusivi:

Astro’s Playroom (Japan Studio) (pre-installato su PS5)

Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Marvel’s Spider-Man Remastered: incluso con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games)

Sackboy: Una grande avventura (Sumo Digital)

Diteci, quale sarà il vostro primo gioco PS5?