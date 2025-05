PS5 è un router e Xbox... una scatola: Nagoshi scherza sulla next-gen

Quest'oggi è andato in onda il nuovo SegaNama, l'appuntamento mensile dedicato ai giochi SEGA che include sempre nelle fasi finali uno spezzone noto come "Ask Nagoshi anything". Parliamo ovviamente di Toshihiro Nagoshi, noto sopratutto in qualità di producer della saga Yakuza. All'uomo è stato chiesto quali tipi di problemi si incontrano quando si sviluppa su nuovi hardware: questo ovviamente ha spinto lo sviluppatore a parlare di PS5 (di cui abbiamo da poco realizzato l'unboxing!) e Xbox Series X, scherzandoci sopra.

Prima di tutto, Nagoshi ha spiegato che più che avere problemi di sviluppo, un team deve decidere su quale piattaforma sviluppare. Bisogna anche decidere su quali caratteristiche uniche delle console bisogna focalizzarsi per rendere unici i propri giochi. Il producer di SEGA non ha poi resistito dall'affermare che dal suo punto di vista PS5 può essere confusa con un gigantesco router, mentre Xbox Series X sembra, senza sorprese, veramente una scatola.

Nagoshi non ha solo scherzato sulla next-gen, ma ha anche elogiato le due macchine da gioco e i rispettivi produttori, Microsoft e Sony Interactive Entertainment. Sviluppare su PS5 e Xbox Series X significa dover fare molte cose nuove e dover lavorare di più, ma si tratta di un altro passo nella giusta direzione per poter realizzare giochi migliori.

Nagoshi sottolinea poi che sia PS5 che Xbox Series X hanno puntato molto sulle specifiche tecniche e che le hanno pubblicizzate proprio come macchine da gioco next-gen, mentre Nintendo continua a seguire una strada diversa con Switch. Il suo intervento, battute sulla forma delle console a parte, è stato molto pacato e rispettoso.

Gli sviluppatori hanno oramai da tempo PS5 e Xbox Series X tra le mani e, sin dal D1 delle console, usciranno giochi per tali piattaforme, anche se perlopiù si tratterà di versioni upgrade di quelle old-gen. Ci vorrà di certo ancora un po' di tempo prima che sviluppatori come SEGA si dedichino completamente alla nuova generazione.

