Secondo una voce di corridoio molto vicina a Rockstar Games, la maggior parte degli sviluppatori avrebbe già in mano i devkit delle versioni mid gen di PS5 e Xbox Series X. Difficilmente, ovviamente, confermare un rumor del genere. L’indiscrezione però ci apre a una vera e propria riflessione sul mondo dell’hardware e su quanto questa generazione sia percepita in maniera completamente differente rispetto alla precedente.

Questo momento storico che stiamo vivendo è decisamente difficile da contestualizzare e probabilmente non ci sono abbastanza precedenti per comprenderlo al meglio. La situazione che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti: i prodotti sono costretti a nascere cross gen, soprattutto quelli Sony, visto che PS5 ancora non si trova con regolarità e le unità in circolazione non sono sufficienti a giustificare la creazione di giochi tripla A esclusivi per la nuova console nipponica. Discorso diverso per Xbox, che può concentrarsi anche sul cloud, ma le terze parti invece sono comunque costrette a sbarcare anche su Xbox One, come accaduto per esempio a Far Cry 6. In tutto questo, che interesse può esserci a fare una console mid gen come avvenuto con PS4 Pro o Xbox One X?

Se da un lato lo scenario è decisamente sconfortante, soprattutto sapendo che ci sono giocatori che ancora attendono di mettere le loro mani su PS5 e Xbox Series X, dall’altro appare chiaro che ci siano ancora degli enormi problemi di approvvigionamento. Eppure una console mid gen potrebbe comunque essere parte di una risposta: con più opzioni disponibili sul tavolo, non è così escluso che i modelli “standard” non possano vedere la luce in maniera più rapida. Teorie ovviamente, che però devono essere esposte, anche per avere un quadro più chiaro della situazione.

PS5 e Xbox Series X forse non avranno un immediato bisogno di versioni hi end, ma alla fine le ultime parole spettano a Sony e Microsoft. Se davvero i due colossi stanno lavorando a una revisione dell’hardware, lo sapremo entro il 2023, almeno se la tabella marcia sarà PS4 o Xbox One. Nel caso invece il progetto fosse inattuabile a causa dei costi e del momento storico, allora resteremo con queste console fino alla loro morte. Che a questo punto potrebbe essere decisamente lontana.