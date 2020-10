PS5: ecco la scatola dal vivo, la console è in circolazione

Sono in molti, oramai, a contare i giochi: PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, arriverà sul mercato italiano tra meno di un mese per i consumatori, ma possiamo affermare con certezza che la macchina da gioco è in realtà già in circolazione. A mostrarla è il giornalista Jeff Bakalar, tramite Twitter.

Nello specifico, parliamo della versione Standard di PS5, ovvero quella con lettore ottico. Molto probabilmente il giornalista di CNET e GiantBomb l’ha appena ricevuto, come possiamo notare dalla presenza della scatola di cartone sulla destra, che si intravede per un attimo durante la gif ad effetto boomerang.

Good morning everyone. I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day. Thank you pic.twitter.com/9vSVAXyIch — Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 23, 2020

Cos’altro sappiamo possiamo scoprire? Nulla in realtà. Bakalar dice esplicitamente che per “oggi” la gif è tutto quello che ci può mostrare. A questo punto, abbiamo comunque scoperto quasi tutto di PS5: non sappiamo ancora come sarà il PS Store sulla console (ma abbiamo oggi scoperto la nuova versione desktop, che purtroppo manca di varie funzioni).

PS5 è in realtà in circolazione già da qualche tempo. Abbiamo potuto vedere che sportivi come l’attaccante del Bayer Monaco Robert Lawndowski o anche creator come Austin Evans hanno già tra le mani la macchina da gioco giapponese.

Tramite Ken Bolido, collaboratore di Evans, possiamo inoltre scoprire che nella giornata di domani ci sarà la possibilità di scoprire altro riguardo alla console. Cosa, per ora, non è dato saperlo. Bolido ha infatti semplicemente condiviso un’immagine del DualSense – il controller next-gen PS5- e ha indicato la data del 24 ottobre.

Non ci resta altro da fare se non attendere. PS5 sarà disponibile a partire dal 19 novembre in Italia. La console ha segnato sold-out praticamente ovunque in pochi minuti dopo l’apertura dei preordini, quindi per molti non sarà possibile ottenere la console se non nelle settimane, se non mesi, successivi all’uscita. Diteci, voi l’avete prenotata?