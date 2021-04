PS5: esclusiva Xbox migra su console Sony, data e dettagli

Nelle scorse settimane ha fatto parecchio discutere l’arrivo di MLB The Show 21 su Xbox e all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Il titolo di baseball è una delle storiche esclusive PlayStation sviluppata direttamente da Sony San Diego Studio, un team che fino ad oggi ha sempre rilasciato le proprie produzioni esclusivamente su console PS4 e PS5. Ora, a quanto pare, sembra che il “favore” stia per essere ricambiato, con un’esclusiva Xbox in arrivo sulle console Sony.

Parliamo del recente Call of the Sea, l’avventura esplorativa ricca di enigmi sviluppata dai ragazzi di Out of the Blue Games. Il titolo uscì nei primi giorni dello scorso dicembre solamente sulle console della famiglia Xbox e su PC, rimanendo per diversi mesi un’esclusiva destinata per le sole piattaforme Microsoft. Ora, con un nuovo annuncio effettuato dal team di sviluppo, veniamo a sapere che Call of the Sea è pronto a sbarcare anche su PS4 e PS5.

L’annuncio è stato fatto su Twitter, dove il team spagnolo ci ha proposto una sorta di piccolo collage di immagini che vanno a formare l’iconico logo PlayStation. Il tutto è stato ricamato da una didascalia che ci conferma l’arrivo di Call of the Sea su PS4 e PS5 il prossimo maggio. Insomma, tra non molto anche i possessori di una console Sony saranno in grado di partire alla volta in un viaggio alla ricerca di una persona cara scomparsa su di un’isola ricca di misteri.

Al momento non ci sono state fornite ulteriori informazioni, e nemmeno una data di lancio meglio specificata. Siamo sicuri, però, che nel corso delle settimane di avvicinamento al rilascio del titolo, i ragazzi di Out of the Blue sapranno deliziarci con qualche informazione più sostanziosa su questa nuova uscita.