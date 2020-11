PS5: giocatore personalizza il logo della console in stile PS1

La next gen Sony è tra noi, e finalmente diversi giocatori stanno affrontando le prime esperienze videoludiche sulla nuova console PS5. Ritornando ai primi giorni di presentazione della conosle, è impossibile non ripensare alla nascita delle discussioni sul design scelto da Sony per PlayStation 5. Il pubblico si è fin da subito diviso in due parti: coloro che hanno apprezzato le forme della console, e chi non è ancora riuscito a scendere a patti sul design.

C’è anche chi si trova nel mezzo però; chi è riuscito ad apprezzare l’aspetto di PS5, ma che allo stesso tempo non vede di buon occhio qualche piccolo dettaglio proposto da Sony sulla propria console di nona generazione. È questo il caso dell’utente conosciuto su Twitter con il nickname di “Game Reaper 187” che, stando a quanto ha dichiarato sul social, in un momento di noia ha deciso di personalizzare il logo della sua console con in pieno stile PS1.

https://twitter.com/GameReaper187/status/1332153138497908738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1332153138497908738%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.videogameschronicle.com%2Fnews%2Fps5-users-customise-their-consoles-logo-with-classic-design-and-backlight%2F

Il risultato, che potete vedere dalle immagini pubblicate dal ragazzo sul proprio account Twitter, è davvero ben riuscito. Un tocco davvero di classe che da al logo PlayStation che si trova sulla scocca di PS5 un gusto vintage davvero molto bello da vedere. Questo però non è l’unico esperimento di design fatto dai giocatori in questi primi giorni di vita della console Sony. Un’altro utente è riuscito a retroilluminare il logo sulla sua PlayStation 5. Potete vedere il fantastico risultato a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che anche il già noto designer italiano Breccia, ha proposto proprio di recente la sua visione personale del design per PS5. Cosa ne pensate di questi piccoli accorgimenti di design proposti dagli appassionati di tutto il mondo? Vi piace di più la scelta attuata da Sony o i colori in stile PS1? Diteci la vostra.