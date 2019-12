PS5, annunciati due giochi: anche Bluepoint parla del proprio remake

Sony Interactive Entertainment ci racconterà qualcosa di nuovo su PlayStation 5 nel corso del 2020, come più volte ci è già stato detto, ma nessuno vieta agli sviluppatori di annunciare già ora qualcosa riguardo alla nuova console giapponese. Infatti, due studi di sviluppo hanno annunciato nuovi giochi rivolti (anche) a PS5. Parliamo dei team giapponesi Mikage e Acquire.

Per quanto riguarda il team Mikage, ha confermato di aver dato il via ai lavori su un gioco (per ora senza nome) che dovrebbe essere rilasciato nel 2021 negli USA – a meno di ritardi -. Questo titolo sarà rilasciato su PlayStation 4, PC (via Steam), Nintendo Switch e PS5. L’editore del gioco sarà Aksys Games. Inoltre, sarà pubblicata anche una versione VR, direttamente da Mikage. Non si sa praticamente nulla sul progetto se non che verrà svelato durante l’Anime Expo 2020 (a Los Angeles, inizio luglio 2020). L’attesa è quindi ancora lunga.

Bluepoint è veramente al lavoro su Demon's Souls Remake?

Passiamo invece ad Acquire. Lo studio di sviluppo ha svelato tramite Famitsu di essere al lavoro su Gladiator X: si tratta di un nuovo capitolo di una saga abbastanza famosa in Giappone. È un’avventura d’azione ambientata nell’Antica Roma che sarà rilasciata sul mercato asiatico nel 2020. Non ci sono altri dettagli, ma Takuma Endo, ovvero il producer del gioco, ha affermato che è obbiettivo del team creare anche la versione PS5, ma potrà avvenire solo dopo che Sony avrà concesso loro il dev-kit e la licenza ufficiale.

A tutto questo si aggiunge un altro (mezzo) annuncio di Marco Thrush, presidente di Bluepoint Games (Uncharted Collection, Shadow of the Colossus Remake). Thrush ha affermato che l’attuale progetto di remaster/remake (ancora non è del tutto chiaro) per PS5 sarà “il raggiungimento di cui saremo più orgogliosi“. Ha inoltre aggiunto che il team ha lavorato duramente sul proprio engine, così da rendere più snello lo sviluppo. I rumor affermano che Bluepoint sia al lavoro sul remake di Demon’s Souls. Voi cosa ne pensate?