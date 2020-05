PS5: al lancio ci saranno già tanti giochi, stando a un rumor

Fino al momento in cui non vivremo finalmente la presentazione ufficiale di PlayStation 5, saranno i rumor a farla da padrone sul web. Dopo le recenti parole pubblicate su Twitter dal noto insider Tidux, sta volta dei nuovi possibili indizi su PS5 arrivano direttamente dalla piattaforma di streaming Twitch. Piuttosto che parlare di alcuni dettagli sulla conosle, i nuovi rumor sembrano concentrarsi piuttosto sulla line up di lancio della console di prossima generazione Sony.

Quali titoli accompagneranno il rilascio di PS5 sarà ancora tutto da vedere, ma stando alle parole dello streamer Maximilian Dood, la nuova console Sony verrà accompagnata da un grande numero di titoli. Secondo ciò che ha detto Dood durante una sua diretta, Sony starebbe lavorando su questi giochi ormai da molto tempo e stando a ciò che ha sentito quei titoli faranno parte di una line up numerosa.

Lo streamer si ferma qui, senza dare una quadro più completo su quelli che dovrebbero essere i giochi che usciranno insieme a PlayStation 5 il prossimo inverno. Seguendo quelli che sono state le voci di corridoio che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi però, alcuni dei titoli di lancio di PS5 potrebbero essere: Horizon Zero Dawn 2, il prossimo remake sviluppato da Bluepoint Games e il tanto discusso reboot di Silent Hill in collaborazione con Konami.

Al momento Sony non proferisce parola, ma seguendo alciuni degli ultimi rumor potremmo assistere alla presntazione di PlayStation 5 proprio durante questa settimana. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Maximilian Dood riguardo alla line up di lancio di PS5? Fateci sapere che giochi sognate di vedere affiancati alla console next gen di Sony al giorno del lancio.