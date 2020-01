PS5: Sony è al lavoro su un nuovo gioco horror?

Il genere dei Surival Horror in questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede nel mondo del gaming. Dopo l’acclamato remake di Resident Evil 2 e l’arrivo del terzo capitolo della saga ad aprile, ogni volta che si sente parlare di qualcosa inerente all’horror siamo i primi a drizzare le orecchie. Secondo un noto insider, tale Emre Kaya, Sony sembrerebbe essere al lavoro su una nuova ip survival horror per la nuova console di casa, PS5.

“So che di solito non posto nulla riguardante i videogiochi (eccetto se si parla di Batman) ma ho sentito che Sony sta lavorando attualmente su una nuova ip a tema horror” ha dichiarato Kaya. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli a riguardo, ma se fosse vero sarebbe una notizia alquanto stupefacente. Il fatto che si tratti di una nuova “proprietà intellettuale” eliminerebbe i rumors relativi ad un reboot/remake della serie di Siren, saga molto amata dal pubblico sviluppata sempre dalla casa giapponese nel 2004 per PlayStation 2.

Possiamo ricordare però che diversi mesi fa lo stesso Hideo Kojima aveva postato su twitter un cinguettio particolare riguardante un film thailandese che aveva affittato proprio mentre stava lavorando a P.T ma che non era riuscito a finire di vederlo perché, a detta sua, “faceva troppa paura“. Trattandosi di un semplice messaggio lasciato sul noto social network, il web è comunque impazzito, tirando fuori svariate teorie riguardanti a un nuovo progetto a tema horror per PS5.

Nonostante sia un semplice messaggio rilasciato da un insider, ricordiamo a tutti i lettori di prendere con le pinze questa notizia. Vi invitiamo come sempre a seguirci per eventuali novità ed informazioni a riguardo. Che cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi sperate di vedere una nuova ip per la next gen? Fatecelo sapere nei commenti.