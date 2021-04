PS5: il director di Demon’s Souls lascia Sony

Continuano gli addii in casa Sony, recentemente Gavin Moore, creative director dell’eccezionale Demon’s Souls Remake uscito al lancio di PS5 ha definitivamente abbandonato Japan Studio. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale ha dichiarato che ieri è stato il suo ultimo giorno presso la compagnia interna dell’azienda nipponica aggiungendo una gif presa dal film Blade Runner che non nasconde l’inevitabile tristezza.

Gavin Moore è l’ultimo dei tanti che negli ultimi mesi hanno abbandonato Japan Studio. Poco dopo il lancio di PS5 anche Keiichiro Toyama, ideatore di Silent Hill e Gravity Rush è uscito dall’orbita PlayStation aprendo uno studio indipendente dopo anni di servizio. Questo potrebbe testimoniare quanto Sony sia in procinto di “abbandonare” alcuni importanti studi giapponesi per concentrarsi di più verso occidente, cosa diametralmente opposta a quelle che paiono essere le intenzioni di Microsoft che tenta da anni di avvicinarsi al mercato orientale.

“Dopo 24 anni con Sony, di cui 18 in Giappone, ieri è stato il mio ultimo giorno di lavoro presso Japan Studio“, si può leggere dal tweet di Moore. “Mi mancherà il grande spirito creativo ed il cameratismo dello studio che è stata una parte enorme della mia vita. È arrivata l’ora di cercare nuove ed entusiasmanti opportunità!”

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

