PS5: il DualSense è l’oggetto perfetto per i video ASMR

Da quando sono emersi i primi dettagli riguardanti il nuovo controller di PS5, la curiosità dei giocatori è velocemente salita alle stelle. Questo perchè fin dai primi istanti di presentazione, il DualSense si è presentato agli occhi degli appassionati come un vero e proprio oggetto pregno di next gen. Sony ha puntato molto sul nuovo pad, ma soprattutto, sulle nuove sensazioni che permetterà di far provare giocando su PlayStation 5.

Ora che la console Sony è ufficialmente disponibile in tutto il mondo, i giocatori stanno avendo l’opportunità di provare con mano quelle che sono le nuove potenzialità del DualSense. Tra stupore e sorpresa però, il nuovo controller di PS5 sta riscontrando un grande successo anche nel pubblico extra videoludico. A darci una nuova prospettiva del DualSense è lo youtuber conosciuto con il nickname di “ASMattR ASMR”.

Quel che traspare dal video proposto da questo ragazzo, è come il DualSense di PS5 sia un vero e proprio oggetto dei desideri per chiunque faccia video ASMR. Come mostrato nel video, le nuove caratteristiche di vibrazione del pad, attraverso i sensori aptici, emettono un suono che risulta perfetto per una tipologia di video che attualmente sta spopolando non solo su YouTube, ma anche nelle dirette su Twitch.

Un utilizzo davvero inaspettato, ma che ci pone su una nuova prospettiva di visione del nuovo controller di PS5. Sembra quindi che lo strano matrimonio DualSense e microsofoni 3D di chi propone video ASMR sia inaspettatamente funzionale; un qualcosa di davvero inaspettato. Cosa ne pensate dell’utilizzo del nuovo controller DualSense all’interno dei video ASMR? Riesce a rilassarvi questa tipologia di video proposti in rete? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.