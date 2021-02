PS5, in Regno Unito proposta una legge contro il bagarinaggio

Siete tra quelli che attendono PS5? La situazione hardware nel mercato console (e non solo) è al momento molto critica. Non si trovano materie prime, i semiconduttori scarseggiano e gli impianti di produzione sono quasi fermi. Con Sony che vuole incoraggiare i suoi giocatori, affermando che arriveranno nuove PS5 sul mercato, e Microsoft che non ha rilasciato delle vere e proprie dichiarazioni in merito. Quello che però ha afflitto in maniera seria e grave il mercato delle console (e anche delle schede video) è il fenomeno del bagarinaggio.

In tantissimi infatti si sono lamentati dei siti che finivano in men che non si dica le scorte disponibili perché svuotati letteralmente da Bot fatti ad-hoc per acquistare il maggior numero possibile di PS5 o Xbox, e rivenderle a prezzi esorbitanti. In Italia abbiamo avuto centinaia e centinaia di casi, ma anche il resto del mondo non scherza. Purtroppo non si può sempre arginare il fenomeno, eppure il Regno Unito pare voglia prendere una serie decisione sulla questione agendo direttamente in politica.

L’MP George Chapman avrebbe infatti introdotto una discussione sul proporre una legge contro l’automazione negli acquista, e ovviamente la successiva rivendita dei tali. “Abbiamo proposto di portare avanti un processo legislativo simile per garantire che i consumatori possano acquistare console di gioco e componenti per computer a un prezzo non superiore a quello consigliato dai produttori e che la rivendita di beni acquistati da bot automatizzati sia resa illegale“, ha affermato Chapman a Sky News.

Sembra però che sia molto difficile che una legge del genere possa passare in realtà anche perché in questo momento Chapman non è al potere e far parte della minoranza. Ma il vedere una mossa di questo tipo potrebbe far sperare per dei piccoli spiragli anche nel nostro paese. Voi siete ancora in attesa di PS5 e Xbox? Oppure avete già acquistato la vostra console? Fatecelo sapere come sempre, con un commento qui sotto!