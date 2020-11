PS5: la città di Londra festeggia il day one in modo speciale

Ormai manca davvero pochissimo, e anche in Europa PS5 potrà debuttare come accaduto settimana scorsa nel resto del mondo. L’appuntamento è quindi atteso per domani 19 novembre, quando la console next gen di Sony potrà finalmente entrare nelle case di tutti i fortunati giocatori che sono riusciti a preordinare PlayStation 5 nei mesi scorsi. Ora per festeggiare questo importante momento di lancio, la città di Londra si è “vestita” a tema.

In queste ore infatti, sono molteplici le segnalazioni da parte dei cittadini londinesi che ci mostrano una bellissima iniziativa portata avanti per celebrare l’uscita di PS5. Come è possibile vedere in molte foto che stanno facendo il giro del web, la metropolitana di Londra è tappezzata con gli iconici simboli di PlayStation. I tasti quadrato, croce, triangolo e cerchio capeggiano non solo sulel insegne delle stazioni metropolitane, ma anche nei sotterranei si possono vedere cari cartelloni pubblicitari.

Per le prossime ore quindi, la già bellissima città di Londra aggiunge ancora più colore nella propria unicità. Una bellissima iniziativa che va ad utilizzare uno dei punti più iconici e caratteristici della capitale inglese; ovvero la metropolitana e i suoi cartelli segnaletici. Anche negli Stati Uniti settimana scorsa abbiamo assistito a un’evento simile per il lancio di PS5, quando i personaggi di Aloy e Ratcher & Clank sono apparsi nella borsa di New York.

Questa bellissima iniziativa londinese, non fa altro che ricordarci che ormai manca davvero pochissimo, e finalmente anche noi europei potremo mettere le mani su PlayStation 5. Cosa ne pensate di come ha celebrato il lancio di PS5 la città di Londra? Siete pronti per accogliere ni casa vostra le next gen di Sony? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.