PS5: l’audio 3D è fondamentale per un’esperienza next-gen

L’audio 3D è una delle tante caratteristiche principali di PS5, la nuova console targata Sony. “Il Tempest 3D AudioTech costruito su misura è stato concepito per rendere l’esperienza videoludica il più coinvolgente possibile nei giochi che lo supportano.” Questo è il messaggio dell’azienda nipponica rivolto ai prossimi titoli in uscita per la incredibile macchina rilasciata lo scorso novembre. Sebbene il COVID abbia in qualche modo rallentato la produzione di questa provocando anche dei rinvii importanti, il futuro sembra essere incredibilmente radioso.

Gli sviluppatori di Resident Evil Village e Returnal sono intervenuti sulla faccenda spiegando il loro utilizzo all’interno dei due titoli citati. Su PS5, i giocatori possono sperimentare l’audio 3D con le cuffie stereo sia attraverso un dongle USB, cuffie con cavo USB, o cuffie con cavo collegate al jack da 3,5 mm del controller wireless DualSense. Ma è possibile perfezionare ulteriormente l’esperienza navigando tra il menù d’impostazione scegliendo uno tra i cinque disponibili. Wataru Hachisako, direttore audio di Resident Evil Village, crede che l’audio 3D possa arricchire l’azione di gioco principale, ed effettivamente non possiamo che dargli ragione vista l’esperienza vissuta nell’ottavo capitolo della famosa serie con arrangiamenti e suoni ambientali davvero notevoli se giocati con una PS5.

Il responsabile audio di Returnal, invece, ha sottolineato come la tecnologia Tempest riesca a comunicare informazioni essenziali all’utente, utili per ascoltare attentamente la presenza di nemici ancora prima di vederli. Questi sono solo due dei giochi che sfruttano questa featured creata appositamente per immergere ancora di più il giocatore nella sua incredibile avventura. Onestamente non vediamo l’ora di vederla perfezionata ulteriormente in futuro, magari testandola su un parco titoli decisamente più ampio.

Insomma, l’esperienza next-gen passa soprattutto su questo fattore, testimoniando quanto la qualità audio sia ormai assolutamente essenziale. Fateci sapere il vostro pensiero a riguardo con un commento lasciato qui sotto nella sezione commenti. Avete giocato inoltre a Resident Evil Village e Returnal? Raccontateci la vostra esperienza in merito.