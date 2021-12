PS5: l’ultima esclusiva Bethesda sembra vicina all’uscita

Nel panorama delle esclusive PS5, ce n’è una in particolare che è rimasta avvolta dal mistero. No, non parliamo di Stray, il gioco indie dove comandiamo un adorabile gattino ma di Ghostwire: Tokyo. Il gioco è infatti stato presentato nel 2019 e si sapeva oramai da diverso tempo che sarebbe arrivato prima sulla console Sony, oltre che su PC. In mezzo: un cambio di designer e Bethesda che passa nelle mani di Microsoft. Ora però, con l’arrivo del nuovo anno, le cose potrebbero cambiare.

Come riportato su Reddit, infatti, l’ente di rating brasiliano che si occupa di valutare i giochi (come fa il nostro PEGI) ha di recente inserito nel suo database Ghostwire: Tokyo. Di solito non si tratta di un indicatore preciso, ma l’idea che il gioco esclusivo PS5 di Tango Gameworks sia comparso in questo database ci fa presuppore che il gioco sia abbastanza vicino all’arrivo. Non tanto nei negozi, ma la sensazione è che il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per vedere il gioco finalmente debuttare in tutto il suo splendore.

In realtà, al di là del rating assegnato al gioco nel corso degli ultimi giorni, ci sono buone possibilità che l‘esclusiva PS5 di Tango Gameworks torni davvero a mostrarsi nel corso del prossimo anno. Non lo farà sicuramente in un evento Bethesda, visto che ora Microsoft e il publisher e sviluppatore uniscono le forze per le loro presentazioni, ma è molto probabile che in uno dei prossimi State of Play (magari quello di fine dicembre, tanto rumoreggiato ma ancora non confermato) il gioco possa fare una sorta di comparsa a sorpresa.

Con Ghostwire: Tokyo si concluderà anche il rapporto di esclusività tra Bethesda e Sony per i titoli PS5. La collaborazione si basava su due importanti giochi: appunto quello in produzione presso Tango Gameworks e il secondo, invece, che ha già debuttato sulla console. Parliamo di Deathloop, sviluppato da Arkane Lyon, già autrice di diversi altri (e premiati) immersive sim.