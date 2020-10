PS5: i giochi D1 consumano già tutto l’SSD? Ecco il conteggio

Manca ormai sempre meno tempo all’arrivo di PS5, dopo aver aperto i pre ordini, tutti gli appassionati dell’azienda nipponica si sono letteralmente fiondati a prenotarne una console sancendo nel giro di poco tempo la fine delle disponibilità, in un periodo non semplice ovviamente visto quello che sta accadendo in questo 2020. Nonostante tutto questo Sony si è giocata bene le sue carte, proponendo diversi giochi al lancio tra cui l’incredibile remake di Demon’s Souls.

La domanda che un po’ tutti si stanno facendo in queste settimane è sicuramente la capienza di PS5, con titoli graficamente e tecnicamente ottimi al D1 cosa potrebbe succedere tra un paio d’anni con l’implemento del nuovo Unreal Engine? Ebbene, un utente ha voluto provare a fare un conteggio postato una immagine sul web creando ovviamente scompiglio tra gli utenti. Qui di seguito vi lasciamo la foto incriminante.

Come possiamo vedere la SSD di PS5 si consumerebbe praticamente subito con quasi una decina di giochi appena annunciati. Certamente non vogliamo fare preoccupare nessuno, ci sono valide alternative per risolvere il problema come succedeva con la cara vecchia PS4, ma tutto questo fa di sicuro pensare ad un prodotto sulla carta valido come la sua “nemica” Xbox Series X, ma che potrebbe far innervosire alcuni utenti che non hanno intenzione di “cancellare” giochi o pretendono di avere più spazio e di non comprare necessariamente subito un hard disk esterno.

In ogni caso, cosa ne pensate di questa notizia? Credete che lo spazio su PS5 sia troppo esiguo? Oppure lo ritenete onesto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti la nuova console di casa Sony in arrivo il prossimo 19 novembre.