PS5 vs Xbox: come espandere la memoria SSD, video confronto

Oggi è una giornata a dir poco particolare, proprio in queste ore Sony ha mostrato a nudo la sua PS5 in un video che potete trovare a questo indirizzo. Il web si è letteralmente scatenato come a suo solito valutando a distanza di poco più di un mese dall’uscita le console, valutandone la migliore. C’è ovviamente chi è pro Xbox Series X e chi invece si schiera a spada tratta con l’azienda nipponica. Insomma, citando Fallout: “War never changes“.

Durante il video di PS5, è saltato all’occhio di molti utenti che successivamente si sono scatenati su Twitter. In un determinato minuto si vede Yasuhiro Ootori, VP del Mechanical Desing Dept. della divisione hardware design di Sony, che smontando la console mostra come è possibile espandere la memoria SSD. Ed ecco che nel giro di pochi minuti il web è esploso con video che confrontavano la facilità da parte della console statunitense di espandere la propria memoria. Qui di seguito vi lasciamo uno dei tweet che hanno effettuato questo confronto.

Here's how to expand the storage on next-gen consoles. pic.twitter.com/HOslBRmESC — Xbox News (@_XboxNews) October 7, 2020

C’è da dire che effettivamente per quanto riguarda il metodo di PS5 non risulta essere intuitivo al 100%, anzi a dir la verità è particolarmente scomodo, specialmente se si pensa a ragazzini o bambini alle prime armi. In conclusione vi invitiamo a prendere il video per quello che è, vale a dire una divertente stoccata da parte degli utenti Xbox nei confronti di Sony, un po’ come fecero tempo addietro i vertici dell’azienda nipponica in riferimento alla strana scelta di “condivisione dei giochi“, condividendo appunto uno spot a riguardo. Lo ricordate?

