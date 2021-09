PS5: Naughty Dog sta lavorando a più di un gioco, sono tutti tripla A

Quella che è cominciata è una settimana molto importante per Sony, per il futuro di PS5 e ovviamente per tutti gli appassionati del marchio nipponico. Questo giovedì sera andrà in onda il nuovo evento principale PlayStation, e solo l’annuncio di un tale show attesissimo dai giocatori ha saputo mandare in visibilio parecchi appassionati. Attorno allo show c’è già gran chiacchiericcio, con gli utenti che si iniziano a domandare se ci saranno i grandi studi first party come Naughty Dog, Santa Monica, Sucker Punch e molti altri con nuovi giochi da mostrare.

Proprio uno di questi importanti team di sviluppo avrebbe lasciato cadere più di qualche indizio sui progetti in lavorazione. Parliamo di Naughty Dog, studio ancora abbastanza fresco dal rilascio del recente acclamatissimo The Last of Us Parte 2. Sappiamo da tempo che è in sviluppo una modalità multiplayer dello stesso The Last of Us 2 in formato stand alone, ma da alcuni vari annunci di lavoro postati dal team americano possiamo scoprire qualcosa di molto interessante.

Ci sono diversi annunci di lavoro che suggeriscono come Naughty Dog stia cercando di assumere diversi nuovi membri da inserire nei propri team. Tra queste posizioni il team è in cerca di una persona che avrà il compito di progettare la roadmap di “uno dei nostri prossimi giochi AAA”, così come lo definisce il team. Oltre a questa posizione, lo studio starebbe cercando una personalità capace di coordinare i diversi team, lasciandoci intendere che gli stessi sarebbero per l’appunto lavorando su più progetti tripla A.

Difficile capire con certezza quale sarà il prossimo futuro di Naughty Dog da queste posizioni di lavoro aperte. Quel che è certo è che un team così grosso e importante per Sony è scontato che possa voler puntare a dividersi su più progetti in sviluppo contemporaneamente in arrivo su PS5.