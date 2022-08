In questi giorni non si è fatto che parlare dell’inaspettato aumento di prezzo di PS5. La più recente console targata Sony è arrivata sul mercato ormai quasi due anni fa, e fin dai primi momenti di vita i giocatori hanno faticato molto ad acquistare l’hardware di nuova generazione. Come se non bastasse, ora tutti coloro che si aspettavano un abbassamento del prezzo si sono trovati davanti un aumento, ma le novità inattese non terminano affatto qua.

Ora, al recente caso PS5 si aggiunge un nuovo tassello che arriva direttamente dalla terra del sol levante. A darci nuovi aggiornamenti è stato un utente su Twitter conosciuto con il nome di ‘Renka Schedule’, il quale ha fatto notare come molti dei più frequentati siti giapponesi si stavano preparando al lancio di una nuova revisione di PlayStation 5 già da maggio, periodo in cui tale revisione sarebbe stata approvata dalle autorità nipponiche.

Come sottolinea l’utente su Twitter, il rilascio di questa nuova revisione è attesa in Giappone nell’esatto giorno in cui verrà applicato il nuovo prezzo alla console PlayStation, ovvero il prossimo 15 settembre. Ma cosa cambierà in questa nuova revisione? Da quel che emerge online, le PS5 di questo prossimo lotto introducono un processo a 6nm, e questo porterebbe a maggiore velocità nella produzione della console.

Questo cambiamento nella produzione della console renderebbe PS5 più facile da trovare, e di conseguenza da acquistare, nonostante l’aumento di prezzo. Ora, non sappiamo se tale revisione sarà confinata solo in terre giapponesi o se il tutto arriverà anche nel resto del mondo, ma quel che è certo è che Sony, in questo periodo, sta cercando in tutti i modi di espandere maggiormente le vendite della propria console di attuale generazione. Cosa ne pensate di questa revisione? Sperate che possa diventare reperibile anche in Italia così da avere maggiori unità negli store?