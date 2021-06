PS5: nuove esclusive al lancio anche su PC? Risponde il capo dei PS Studios

Le scorse ore sono state tutte improntate verso il futuro di PS5 e dei PlayStation Studios. Ad aprire le danze c’è stata la notizia del rimando del nuovo God of War al 2022, seguita da una serie di comunicazioni ufficiali della compagnia giapponese. Con una lunga chiacchierata pubblicata sul PlayStation Blog, il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha svelato alcuni retroscena e dettagli su quello che dobbiamo aspettarci dal futuro di questi studi.

Da qualche annetto ormai, Sony si sta espandendo anche verso il mondo del gaming su PC. All’inizio del 2021, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan aveva affermato che ci sarebbe un’intera lista di giochi PlayStation in arrivo su PC. I porting di Horizon Zero Dawn e del più recente Days Gone hanno ottenuto un buon successo e, a quanto pare, sembra che il prossimo ad arrivare sarà Uncharted 4, anche se per il momento non abbiamo ancora ricevuto conferma ufficiale di ciò.

Quindi dobbiamo aspettarci che in futuro vedremo l’arrivo delle nuove esclusive PS5 al lancio anche su PC? A chiarire questo quesito ci ha pensato il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst, il quale ha dichiarato che se un appassionato vorrà giocare al lancio le prossime esclusive PS5 dovrà necessariamente acquistare la console di nuova generazione Sony, dato che no, non arriveranno al day one anche su PC.

“Voglio sottolineare che PlayStation rimarrà il posto migliore per giocare ai nostri titoli esclusivi PlayStation Studios al momento del lancio. Apprezziamo la community di giocatori su PC e continueremo a ragionare con le giuste tempistiche sul rilascio dei nostri titoli anche in quel mercato. Bend Studio ha appena lanciato la versione PC di Days Gone lo scorso 18 maggio, circa due anni dall’uscita su PS4″, dichiarata Hulst, il quale fa sottintendere che le esclusive PlayStation arriveranno sì su PC, ma dopo un tot di tempo dall’uscita su console.