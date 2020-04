PS5: altri nuovi concept design mostrati in un video

Dopo che Sony ha rivelato ufficialmente il nuovo joypad denominato DualSense, sul web molti utenti si sono cimentati e divertiti nell’immaginare il nuovo concept design della nuova console next-gen. In queste settimane sono trapelate in rete diverse immagini a riguardo, alcune riuscite ed altre invece più discutibili ma ognuno con una cosa in comune: Lo schema di colori visto sul controller è stato logicamente replicato anche sui design proposti di PS5.

In queste ore infatti sta facendo discutere su Twitter un video che riprende diversi concept di PS5 realizzati dal sito francese VR4Player e pubblicati dall’insider di Xbox Idle Sloth, tutti molto particolari che riprendono gli stessi colori del DualSense. Una cosa è chiara, si allontanano completamente dall’idea base di Sony con le sue precedenti console creando dei design decisamente più “futuristici”. Qui di seguito potete gustarvi il video citato poco fa.

Nel video possiamo vedere ad esempio un design decisamente fuori dal comune, a forma di cubo oppure una a forma di V che riprende nettamente l’idea del devkit di Sony. Ovviamente vogliamo sapere cosa ne pensate e se questi nuovi ed ennesimi concept possono piacervi. Ricordiamo che il modello non è ancora chiaro quando verrà mostrato ufficialmente, secondo gli ultimi rumor dovrebbe avvenire il mese prossimo quindi invitiamo tutti gli utenti a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ogni informazione a riguardo.

Sappiamo bene che il DualSense promette funzionalità innovative e che sarà in grado di far percepire al tatto alcune caratteristiche fisiche visualizzate su schermo come un terreno particolarmente ostico da attraversare in un gioco di guida o la tensione dell’arco nel puntare una freccia grazie alla resistenza variabile dei grilletti dorsali. Visto questo cambio drastico del joypad di conseguenza ci si aspetta che PS5 possa davvero essere una console decisamente rivoluzionaria.