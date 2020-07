PS5 in oro 24 carati, annunciata la versione super esclusiva

Ci sono ancora molte informazioni cruciali che si sfuggono riguardo PS5 e tra queste spiccano di sicuro una line up di giochi meglio definita, la data di lancio e ovviamente il prezzo. Nonostante ciò, il sito TrulyExclusive ha annunciato una versione di PlayStation 5 molto esclusiva. Questa edizione speciale della console di prossima generazione Sony ha la particolarità di essere placcata d’oro a 24 carati.

La Luxury Bespoke Sony PS5 Collection sarà un pacchetto contenente al suo interno: una console PS5, un controller DualSense e un paio di cuffie Pulse 3D Wireless compatibili con la console next gen, con ognuno di questi componenti che saranno rivestiti in oro a 24 carati. Ad oggi non si conosce ancora il prezzo di questa edizione super speciale della console Sony e, ovviamente, non sappiamo nemmeno quando il tutto risulterà disponibile. Al momento però potete registrarvi sul sito di TrulyExclusive per ricevere le ultime novità su questa edizione.

Oltre a queste informazioni, TrulyExclusive ci fa sapere che prossimamente verranno messe in vendita altre due PS5 in edizioni speciale: la prima rivestita d’ora rosa in 18 carati e la seconda sarà di platino. Mancano ancora molti dettagli, ma c’è da dire che al momento Sony stessa è stata avara soprattutto nel dare dettagli riguardanti sia la data di uscita che il prezzo al quale verrà venduta la propria console next gen.

Non sappiamo se questa versione esclusiva sarà l’unica ad uscire una volta che PS5 verrà lanciata, ma è probabile che Sony in questa generazione possa volersi aprire di più alla personalizzazione della propria piattaforma da gioco. Cosa ne pensate di questa particolarissima versione di PlayStation 5? Vi piace questa edizione tutta dorata?