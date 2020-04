PS5 permetterà ai giocatori di evitare gli spoiler, stando a un brevetto

PlayStation 5 si sta facendo attendere particolarmente, con Sony che al momento ha voluto rilasciare poche informazioni e cadenzate a distanza di diversi mesi. Dopo la presentazione del logo ufficiale della console e delle specifiche tecniche, l’ultimo annuncio relativo a PS5 è stato il DualSense, il nuovo controller che andrà a rimpiazzare il DualShock 4 di PlayStation 4. Stando a un nuovo brevetto sbucato in rete, sembra che la nuova console di casa Sony avrà anche una funzione molto particolare.

L’ultimo brevetto dedicato a PS5 si riferisce a una particolare nuova tecnologia che permetterà ai giocatori di non incappare in spoiler dei giochi che stanno giocando, o che hanno intenzione di giocare prima o poi. Questa tecnologia andrà ad individuare tutti quei dettagli che vengono reputati come spoiler, andando ad evitare che i giocatori vengano a conoscenza di risvolti di trama o di gameplay su parti di gioco che non hanno ancora affrontato.

È interessante notare come questo brevetto sia stato portato all’attenzione dei giocatori poco dopo il caso dei leak riguardo a The Last of Us 2. Di sicuro, se questa tecnologia verrà implementata un modo ufficiale su PS5 non è detto che gli spoiler possano scomparire definitivamente anche dalla rete.

Al momento attuale non abbiamo altre informazioni ufficiali su PS5, ma stando a diversi rumor nel mese di giugno potremo ricevere nuovi dettagli tramite la nuova uscita della rivista Official Magazine PlayStation. Cosa ne pensate di quest’ultimo particolare brevetto di PlayStation 5 incentrato sulla salvaguardia contro gli spoiler?