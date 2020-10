PS5 porrà fine alla console war, secondo Norio Imanaka

L’analista di mercato giapponese Norio Imanaka del Rakuten Securities Economic Research Institute ha pronosticato che, durante il suo ciclo di vita, la prossima console PS5 di Sony potrebbe raggiungere un numero così alto nelle vendite da porre fine definitivamente alla famosa guerra tra console.

L’analista è piuttosto ottimista e ritiene che la console di nuova generazione di Sony potrebbe addirittura dominare la scena degli eSports sostituendosi al PC, espandendo notevolmente la sua base di utenti durante il suo intero ciclo di vita. Lo si può leggere nel suo report, in cui Norio Imanaka scrive chiaramente: “C’è la possibilità che PS5 possa diventare la piattaforma standard internazionale per gli eSport al posto di un personal computer”. Imanaka lo ritiene possibile, proprio perché la console next-gen del colosso nipponico offrirà specifiche elevate ad un prezzo contenuto.

Sarà per questi motivi che, a dir suo, Sony dovrebbe vendere oltre 200 o 300 milioni di console PS5 nell’arco di 5-6 anni. Inoltre, Imanaka non esclude che tale console possa addirittura vedere fino a 600 o 700 milioni di unità durante il suo intero ciclo di vita – nonostante la vendita di 200 a 300 milioni di unità per la sua prossima piattaforma videoludica sia già un’impresa per Sony. Vendere fino a 600-700 milioni di unità nell’arco dell’intero ciclo della prossima generazione videoludica, infatti, vorrebbe dire che le vendite di PS5 corrisponderanno a quattro o cinque volte il numero di vendite totali di PS2 – che è stato il numero più alto mai registrato per le console videoludiche domestiche.

Per questi motivi Imanaka, con uno sguardo al futuro, immagina che PS5 dominerà il panorama commerciale mondiale, ponendo definitivamente fine alla storica guerra tra console. A dir suo, la console next-gen di Sony ha il potenziale per farlo, poiché come dichiara: “PS5 è indirizzata verso una dimensione completamente diversa, diversificandosi da Switch, Xbox e persino da PS4” aggiungendo che “PS5 potrebbe essere il terminatore dell’industria dei videogiochi, ponendo fine alla lunga guerra delle console” concludendo che PS5 sarà proprio per questo “la nuova torre simbolica di Sony Group”.