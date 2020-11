PS5, potrebbero arrivare DualSense colorati

La console ancora non è uscita, ma sono già tanti che la bramano e la sognano, soprattutto chi non ha potuto preordinarla in questa prima tranche di spedizioni. Forse il prossimo 19 Novembre tanti store riapriranno gli ordini di PS5 per facilitare chi non può muoversi da casa. Voi quindi tenete d’occhio le pagine di Amazon per non perdervi l’occasione di ordinare la console. Ma l’argomento che sta scaldando tante persone è sicuramente quello della personalizzazione della nuova console di Sony.

Mentre sembra chiaro che quelle scocche rimovibili sono letteralmente una killer feature per Sony, soprattutto per poter vendere anche edizioni limitate dedicate a eventi o giochi in particolare. Il DualSense rimane ancora un oggetto che in molti vogliono toccare con mano (qui trovate la nostra recensione insieme alla console). Sembra però che Sony abbia in mente di produrre anche altri colori di questo nuovo controller. Ormai sembra quasi essere una tradizione, anche il Dualshock 4 arrivò sul mercato soltanto vestito di nero, ora è invece possibile acquistarlo in tantissime varietà.

Sarà curioso capire come verranno sfruttate le PS5 insieme al DualSense e se verranno magari creati dei bundle di “personalizzazione” ad hoc per la console della casa giapponese. Noi rimaniamo comunque dell’idea che abbiano un vero e proprio potenziale soprattutto per quei fan che vogliono sbizzarrire la propria creatività.

Immaginate di darla ad un amico che dipinge e far creare quindi una serie di illustrazioni al di sopra delle scocche, in modo da rendere unica al mondo la vostra PS5. Sony in questo ci ha sicuramente visto lungo, anche il teardown della console infatti sembra semplicissimo ed è possibile pulire la console in maniera più che semplice.