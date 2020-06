PS5: prezzo altissimo, Amazon lo svela!

Manca ormai pochissimo all’evento dedicato ai giochi in uscita per PS5, la nuova console Sony in arrivo a fine di quest’anno. Proprio in questa giornata ci sono stati diversi rumor riguardanti quello che potrebbero rivelare domani alle ore 22:00 (orario italiano). Questa mattina vi abbiamo parlate di un possibile annuncio del secondo capitolo di God of War ed un nuovo progetto da uno degli autori di Dead Space, survival horror acclamato da pubblico e critica rilasciato nel lontano 2008. Ritornando però a parlare di PS5 e della console in sé, sembra che Amazon UK abbia svelato in anticipo prezzo e modelli, ma facciamo un passo alla volta.

Amazon UK ha svelato alcuni progetti in uscita per la nuova console di casa Sony, i quali presumibilmente verranno annunciati proprio all’evento di domani. Tra questi possiamo vedere un titolo targato Konami (Silent Hill?), Bandai Namco, Rockstar ed altro ancora. Ovviamente l’azienda giapponese non ha ancora ufficializzato il tutto e vi invitiamo pertanto a prendere con le pinze tutta la notizia. Tornando a PS5 invece avrebbe svelato che il prezzo di lancio è di 599 sterline (circa 700€) per il modello da 2TB mentre qualcosa meno per quella da 825gb (il modello base). Un prezzo alto che potrebbe far storcere il naso agli acquirenti

Apparentemente quindi Sony annuncerà due modelli per la sua prossima console al lancio. Uno con un SSD da 825gb, (quello base) mentre uno più potente da 2TB. La divisione inglese di Amazon ha quindi svelato solo il prezzo del secondo modello che potrebbe creare qualche problema per gli appassionati che vorranno comprarla al day one. Tali informazioni, come abbiamo detto, provengono da un listino prezzi di Amazon UK e di conseguenza ripetiamo che tutte queste speculazioni potrebbero tranquillamente cadere come un castello di carte. Ovviamente vi invitiamo ad aspettare domani e seguire l’evento in nostra compagnia scoprendo assieme se questi leak saranno veritieri oppure no

Cosa ne pensate di questa notizia? Se fosse vero, trovate che il prezzo sia troppo alto? Presenteranno davvero due modelli durante l'evento di domani? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.