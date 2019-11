PS5: prezzo, data di lancio e capacità del disco SSD in un nuovo rumor

Sembra ormai molto probabile che di PlayStation 5 ne sentiremo parlare più nel dettaglio nel 2020, anno nel quale per quanto ne sappiamo oggi, vedrà il rilascio della nuova console Sony durante le vacanze natalizie. Mancano ancora molte informazioni su PS5, ma su Twitter è apparso un nuovo rumor che farebbe luce sul prezzo della console, sulla data precisa in cui verrà rilasciata e sulla capacità del disco SSD.

L’utente PSErebus ha condiviso sul proprio profilo una sua considerazione riguardo a diverse informazioni che ancora non sono state rilasciate ufficialmente su PS5. La prima speculazione dell’utente riguarda la data di lancio della console, che lui colloca per il 20 novembre 2020; una data molto simile a quella di PlayStation 4 che uscì in Europa il 29 novembre 2013.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH

