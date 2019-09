PS5: annuncio a fine settembre e PS5 Pro fin dal D1, secondo dei rumor

PS5 potrebbe essere annunciata, con tanto di PS5 Pro, già questo mese: ecco tutti i dettagli emersi tramite alcuni siti e alcuni rumor.

È un periodo pieno per Sony. La società giapponese si sta preparando all’arrivo di Death Stranding, la nuova opera di Hideo Kojima in arrivo in esclusiva (temporale?) PS4. Inoltre, è stato finalmente reso noto quando potremo scoprire novità aggiuntive su The Last of Us Part II. Tutto questo, però, potrebbe essere solo l’inizio. Un tweet di PlayStation UK ha infatti spinto molti a pensare che ci sia qualcosa da svelare a breve termine e l’indiziato principale è PS5.

Andiamo però con ordine. Nella giornata di ieri PS UK ha pubblicato il tweet che potete vedere qui sotto. Con poche lettere e simboli, viene rappresentata l’accessione di qualcosa, molto probabilmente una PlayStation. Il significato più probabile di questo tweet è che è in arrivo un nuovo State of Play a breve. Di quest’idea era già Daniel Ahmad, insider e noto analista di Niko Partners. Secondo Ahmad, la presentazione è attesa sempre a settembre, dopo l’evento losangelino dedicato a The Last of Us Part II.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1174332256506265600

Questo nuovo appuntamento, secondo teorie accreditate dal sito spagnolo Marca e da IGN.de, potrebbe essere legato proprio a PS5 e a PS5 Pro. Secondo i rumor, infatti, la strategia di Sony dovrebbe comprendere ben due console fin dal D1, con la stessa divisione di prestazioni (e costo) che abbiamo visto in questa generazione.

Ovviamente nulla di tutto questo va considerato ufficiale o confermato: attualmente sappiamo solo che Sony presenterà nuovamente The Last of Us Part II, mentre non ci sono informazioni su PS5. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se Sony annunciasse la nuova console (o le nuove console) già questo mese? Oppure credete che sia troppo presto?