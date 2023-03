La current gen fatica ancora oggi a partire, eppure secondo Tom Henderson (insider del mondo dei videogiochi molto affidabile) in sviluppo ci sarebbe una nuova versione della console, ovvero PS5 Pro. Non è una novità: da diverso tempo infatti si parla di almeno due nuovi modelli della console attualmente in fase di progettazione, che sarebbero oramai prossimi al debutto.

Partiamo da PS5 Pro: una eventuale versione hi-end della console potrebbe sembrare azzardata, visto che rispetto a PS4 la nuova console Sony è decisamente più potente e in linea con il periodo. Nonostante ciò, una revisione hardware potrebbe non essere scontata. Al momento secondo Henderson la console più potente sarebbe in fase di progettazione e dovrebbe vedere la luce nel 2024, ma non ci sono ulteriori dettagli in merito. L’insider cita una fonte molto vicina a Sony, ma non è stato possibile ottenere ulteriori dettagli in merito.

Prima di una eventuale release di una versione più potente della console Sony, il 2023 potrebbe effettivamente vedere la luce di un nuovo modello di PS5. Nessuna revisione hardware, ovviamente, ma solamente un modello con un lettore Blu-ray rimovibile. Il perché di questa scelta non è ancora chiara, ma se il lettore fosse compatibile anche con gli attuali modelli only Digital della console allora lo scenario cambierebbe radicalmente. Sony potrebbe a quel punto contare su ancora più giocatori interessati all’acquisto delle copie fisiche e magari anche a costruire una libreria di giochi PS4, sicuramente più economici soprattutto sul mercato dell’usato.

Al momento queste informazioni non sono ancora confermate ufficialmente. Per saperne di più, dunque, sarà necessario attendere eventuali comunicati ufficiali da parte di Sony. Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito, dunque continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

