Nel corso dello State of Play di ieri sera, Sony ha annunciato l’arrivo di Baldur’s Gate 3 su PS5. Si tratta di una mossa decisamente inaspettata: nessun gioco di Larian Studios era stato precedentemente un’esclusiva di terze parti e il nuovo titolo (attualmente disponibile su PC in versione Early Access) è sicuramente di peso, soprattutto considerando il curriculum dello studio di sviluppo e la qualità del prodotto. L’esclusività, non sappiamo se temporanea oppure no, ci porta però a farci una domanda: perché sulle console Sony, di recente, ci sono diverse esclusive del genere RPG?

La domanda è lecita, soprattutto se guardiamo al mercato giapponese, con diversi capitoli di Final Fantasy (sì, anche quelli più vecchi e le collection), che sono disponibili esclusivamente su PS5 e (alla peggio) su PC e Nintendo Switch. C’è però un motivo del perché questo genere di titoli non approda su Xbox, almeno per ora ed è probabilmente da ricercarsi all’interno del nuovo equilibrio del mercato, che ha portato il colosso di Redmond ad avere una scuderia di sviluppatori che si occupano proprio dello sviluppo di giochi di ruolo.

Se da un lato Playstation non ha mai avuto studi di sviluppo interni in grado di realizzare veri e propri RPG con continuità, dall’altro ha sempre potuto contare sulle esperienze RPG prodotte da Bethesda e Obsidian Games. Ora, con l’acquisizione di Zenimax, è molto probabile che Sony stia cercando di cautelarsi, cercando di offrire ai suoi utenti una selezione decisamente variegata, che spazia da giochi di stampo nipponico con elementi RPG fino a veri e propri giochi di ruolo a turni, come nel caso di Baldur’s Gate 3.

Xbox quindi non vedrà mai la release di giochi come Final Fantasy 16 o (appunto) Baldur’s Gate 3? Questo non lo possiamo sapere nel dettaglio. Quello che però abbiamo notato è un aumento dei giochi esclusivi a tema gioco di ruolo sulle console Sony. Aumento che potrebbe essere a tutti gli effetti dettato dal rimediare a un’assenza improvvisa, che porterà The Outer Worlds 2, i prossimi giochi di Fallout e The Elder Scrolls (potete recuperare quelli più vecchi su Amazon) esclusivi sull’ecosistema del colosso di Redmond.

