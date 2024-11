PS5 Pro: Game Boost non sta mantenendo le promesse dichiarate da Sony

La funzione Game Boost di PlayStation 5 Pro (acquistabile su Amazon) non sta fornendo i miglioramenti del 45% promessi prima del lancio, probabilmente a causa di limiti nella larghezza di banda della memoria. Digital Foundry, durante il suo ultimo podcast settimanale, ha rivelato che i titoli non ottimizzati per PS5 Pro stanno ottenendo solo un aumento di prestazioni del 30-35%.

Mentre non è ancora chiaro se Game Boost, essenzialmente una modalità di compatibilità, offra tutte le funzionalità e le prestazioni del sistema, è probabile che i vincoli di larghezza di banda della memoria stiano limitando i miglioramenti. Questa situazione ricorda quanto accaduto con PlayStation 4 Pro, dove l'upgrade della GPU del 45% rispetto al modello base era accompagnato da un aumento della larghezza di banda della memoria di solo il 28%.

L'ipotesi dei limiti di larghezza di banda è supportata dal modo in cui AMD gestisce le sue GPU. Solitamente, l'aumento delle unità di calcolo (CU) è accompagnato da un incremento della larghezza di banda e da miglioramenti del controller di memoria, permettendo alle GPU con cache più grandi di gestire meglio le alte risoluzioni come il 4K.

Questa situazione potrebbe portare a scenari in cui la PS5 Pro sarà in grado di gestire facilmente 1080p a 120 FPS, ma potrebbe faticare a risoluzioni più elevate. Infatti, maggiore è la risoluzione, maggiore è la larghezza di banda necessaria.

Gli esperti di Digital Foundry suggeriscono che, nonostante le limitazioni attuali, le prestazioni potrebbero migliorare con patch di ottimizzazione specifiche per PS5 Pro. Tuttavia, resta da vedere se queste ottimizzazioni saranno sufficienti a raggiungere il promesso aumento del 45% delle prestazioni in tutti gli scenari.

Nel mentre vi anticipiamo che la nostra recensione di PS5 Pro arriverà domani nel primo pomeriggio e cercherà di darvi una visione più completa di questa piattaforma di metà generazione.