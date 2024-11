PS5 Pro, svelato il segreto dell'innovativo sistema di raffreddamento

Sony ha introdotto un innovativo design del dissipatore di calore nella nuova PS5 Pro, e il canale YouTube TronicsFix specializzato in riparazioni di console ne ha scoperto il segreto, che consiste in una superficie con dettagli a spirale rettangolare anziché completamente liscia.

Questa modifica apparentemente semplice potrebbe avere importanti implicazioni per le prestazioni e la longevità della console: il nuovo design mira a ridurre la formazione di punti secchi e l'ossidazione superficiale causati dalla migrazione del metallo liquido usato come interfaccia termica (TIM) sul dissipatore. Inoltre, aumenta leggermente l'area di contatto per un migliore trasferimento del calore.

Il metallo liquido, pur essendo un'ottima interfaccia termica, tende a formare pozze e a scorrere in modo indesiderato rispetto alle paste tradizionali. Le "scanalature" sulla superficie del dissipatore aiutano quindi a contrastare questi effetti, specialmente nelle console utilizzate in verticale.

Secondo TronicsFix, questo pattern è stato implementato per ridurre i punti secchi e l'ossidazione superficiale causati dal movimento del metallo liquido sul dissipatore. Nonostante possa sembrare controintuitivo rispetto alle tradizionali tecniche di raffreddamento che prediligono superfici perfettamente lisce, Sony ha evidentemente riscontrato benefici tangibili da questa modifica.

Il nuovo dissipatore è probabilmente una delle soluzioni adottate per gestire l'aumento di potenza della PS5 Pro, in particolare della GPU potenziata, evitando problemi di throttling termico.

La PS5 Pro, annunciata a inizio settembre e disponibile da questo mese, continua a rivelare dettagli tecnici interessanti man mano che gli esperti ne analizzano la costruzione: mentre molte specifiche erano state svelate dall'architetto capo Mark Cerny durante la presentazione, alcune innovazioni come questa emergono solo ora, dimostrando l'attenzione di Sony ai dettagli per massimizzare le prestazioni della sua console di punta.