PS5 e PS4: Sony rivoluziona i Trofei, ecco le novità

Oggi Sony ha deciso di mostrare ai giocatori un completo teardown di PS5, la sua console di nuova generazione. Non si tratta però dell’unica novità che è in arrivo sull’ecosistema PlayStation. Tramite il PS Blog, infatti, Toshimasa Aoki, Director of Product Management, ha annunciato una rivoluzione per i Trofei! Pronti a scoprire i dettagli?

Trofei PS5 e PS4

A partire dal prossimo aggiornamento, i livelli dei trofei saranno divisi in nuove fasce di valore. Come sapete, infatti, i trofei non sono categorizzati solo come Bronzo, Argento, Oro e Platino, ma hanno anche un valore numerico che crea il vostro livello. Ora, i trofei avranno una nuova gestione del punteggio dei trofei PS5 e PS4. Si passerà dall’attuale 1-100 a 1-999.

Il tuo Livello Trofei sarà visualizzato con nuove icone a seconda della fascia, che potete trovare qui sotto.

Il mio livello Trofei cambierà?

Sì, il nuovo sistema conta i punti che hai ottenuto fino a questo momento in modo diverso, quindi il tuo livello Trofei cambierà in modo automatico. In sostanza, il tuo livello sarà più alto, ma all’interno di una scala di valori differente. Per fare un esempio, se il tuo livello attuale è 12/100, con il nuovo sistema diventare circa 200/999.

Perderò i miei Trofei o cambierà qualcosa nei giochi?

No, non ci saranno alcune modifiche ai trofei ottenuti o alle informazioni sui Trofei. Si tratta solo di un nuovo modo per calcolare i livello Trofei.

Perché questo cambiamento?

Sony spiega che a seguito di questo cambiamento “i giocatori avanzeranno più rapidamente tra i primi livelli e i livelli aumenteranno in modo più regolare. I trofei Platino conteranno di più ai fini dell’avanzamento tra livelli, diventando ancora più preziosi.” Lo scopo è rendere più gratificante il sistema di avanzamento all’interno dei livelli dei trofei PlayStation.

I trofei già ottenuti saranno validi su PS5?

Sony conferma inoltre un’informazione che davamo tutti per scontata: sì, i trofei ottenuti fino a oggi su PS3, PS Vita e PS4 saranno trasferiti su PS5.

Quando arriveranno questi aggiornamenti?

Gli aggiornamenti dedicati al Livello Trofei saranno disponibili su PS4 da domani, in Europa. Anche se non è specificato, sarà attivo su PS5 sin dal lancio visto che il sistema è unico per tutte le console.