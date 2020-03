PS5: shader e ray tracing saranno simili a Nvidia Turing

Dopo diversi mesi, Sony ha deciso di presentarci PS5. Proprio in questi minuti l’azienda giapponese ha rilasciato una diretta streaming rivelando la forma e le caratteristiche tecniche della console di prossima generazione in arrivo ricordiamo a fine 2020. La diretta è durata all’incirca un’ora nella quale hanno mostrato diversi dettagli tecnici della console come l’SSD, CPU e GPU.

A prima vista PS5 offre sicuramente molta potenza come molti utenti si stavano aspettando da tempo. Sembrerebbero però esserci ulteriori dettagli su questa che sicuramente servirà per gli sviluppatori di videogiochi durante la loro lavorazione. La domanda sostanzialmente è la seguente: Cosa succede quando il processore raggiunge i limiti di potenza? Nella sua presentazione Mark Cerny ha dichiarato apertamente che CPU e GPU non funzioneranno sempre rispettivamente a 3,5GHz e 2,23GHz.

Cerny ha aggiunto inoltre che il passaggio ad un approccio di frequenza variabile avrà dei vantaggi significativi per tutti i possessori della console. Ha rivelato inoltre che a livello di funzionalità che suggeriscono la parità con altri prodotti AMD e derivati basati sulla tecnologia RDNA 2. Tale funzionalità si estenderà alla creazione di “shader primitivi” che risultano essere molto simili agli shader visti in Nvidia Turing e nelle prossime GPU RDNA 2. PS5 offre il ray tracing con accelerazione hardware tramite il suo engine. Diverso tempo fa si parlava di un rumor riguardante un blocco esterno, ma non è così, l’hardware risulta totalmente integrato negli shader. Cerny ha affermato che ha visto animazioni di titoli complessi girare sul sistema PS5 e ne è rimasto incredibilmente sorpreso. Infine la console di casa Sony avrà riflessi, illuminazione ed ombre che si adatteranno in modo impeccabile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Contenti dell’arrivo di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la console di casa Sony che ricordiamo essere rilasciata a fine anno.