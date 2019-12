PS5: la console sarà retrocompatibile solo con i giochi in digitale?

L’attuale generazione di console sta ormai arrivando alla sua fine e questi ultimi mesi sicuramente non hanno fatto che concretizzare quest’avvenimento. Già dall’inizio del 2019 svariate notizie hanno confermato l’effettivo arrivo delle future console di Sony e Microsoft. Se dalla parte della casa di Redmond i dettagli sono stati abbastanza risicati riguardante la loro futura Xbox, Sony non sembra aversi risparmiato sulle novità riguardanti la PS5. Tra tutte le varie caratteristiche della nuova console nipponica ovviamente la più discussa rimane quella riguardante la retrocompatibilità.

Durante l’attuale generazione abbiamo visto come Sony si è totalmente “opposta” a questa funzione (a differenza di Microsoft). Proprio per questo motivo con l’arrivo di PS5 i vari utenti si aspettano un cambiamento radicale della “politica” sulla retrocompatibilità. In parte questo “cambio” è stato già menzionato durante gli scorsi mesi da svariati rappresentanti della casa nipponica (confermando l’intenzione di rendere la funzione una realtà concreta). Anche il noto giornalista Jason Schreier ha detto la sua sulla futura PS5 e su questa funzione tanto richiesta.

Lol you think it'll play PS1/PS2/PS3 games? That seems outlandish — Jason Schreier (@jasonschreier) December 4, 2019

Stando a Schreier la nuova console di Sony sfrutterà sicuramente la retrocompatibilià ma non in maniera simile a quanto visto con le console Microsoft. Secondo il giornalista la compagnia giapponese non renderà PS5 retrocompatibile con le versione fisiche dei giochi PS3, PS2 e PS. I software delle vecchie console potranno sfruttare questa funzione di PS5 solo attraverso la loro forma digitale (e non fisica). In parole povere su PS5 non sarà possibile utilizzare i vari dischi fisici per sfruttare la retrocompatibilità.

Schreier non ha menzionato in nessun modo la retrocompatibilità con PS4 in questo suo discorso lasciandoci intuire che PS5 sarà totalmente retrocompatibile con la vecchia console. Ovviamente queste dichiarazioni del noto giornalista Kotaku sono solo semplici speculazioni. Come sempre vi invitiamo ad aspettare conferme dai vari rappresentanti di Sony ed prendere tutto con le dovute pinze. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!