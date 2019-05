PS5: la retrocompatibilità è fondamentale per garantire il successo della console, per Sony

PS5 e la retrocompatibilità sono grandi amici; Jim Ryan illustra la propria opinione sull'argomento. Ecco a voi tutti i dettagli nel nostro articolo.

PlayStation 5 è una console ancora avvolta nel mistero, a partire dal nome stesso che, per ora, non è stato confermato (per quanto tutti si aspettino un semplice “PS5”). Abbiamo avuto modo di scoprire parte delle specifiche tecniche della console grazie a Mark Cerny, insieme a vari altri dettagli, ma chiaramente c’è molto da svelare e da confermare. Se dovessimo trovare una sola grande certezza di PS5 dovremmo per forza puntare sulla retrocompatibilità: Sony ha garantito che i titoli PS4 saranno giocabili sulla next-gen e anche PS VR sarà utilizzabile senza problemi.

Si tratta di un elemento molto importante e Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, lo sa bene. Ryan ha recentemente commentato la questione, sottolineando ancora una volta che si tratta di una caratteristica fondamentale di PS5 e, di certo, aiuterà la next-gen ad avere successo.

Sony vuole sfruttare la retrocompatibilità per “spingere la community verso la next-gen più rapidamente e con maggiore fluidità rispetto a quanto accaduto in passato.” Ovviamente il riferimento è a PS3 e PS4: la generazione attuale non ha offerto la retrocompatibilità, impossibile da realizzare nativamente in seguito al netto cambio di architettura.

Certo, Microsoft ha dimostrato che con un po’ di impegno era possibile offrire questo servizio in modo gratuito, ma Sony, essendo al comando e volendo puntare maggiormente su PlayStation Now, ha chiaramente deciso che non valeva la pena di investire in tal senso. Fortunatamente con PS5 non sarà così: il cambio di generazione, inoltre, offrirà molti titoli funzionanti su entrambe le piattaforme di Sony, così da non abbandonare gli utenti non intenzionati al passaggio immediato. Diteci, anche per voi la possibilità di giocare ai titoli PS4 su PS5 è importante?