PS5: rimandata un’esclusiva, ecco la nuova data

La line up di titoli in arrivo su PS5 non fa altro che ingrandirsi sempre di più, ma non tutti i giochi annunciati negli scorsi mesi stanno rispettando le date di rilascio svelate. Di rimandi ne abbiamo visti tanti nel corso degli ultimi anni, e a quanto pare, alcuni team di sviluppo stanno ancora trovando qualche difficoltà nel rifinire al meglio i propri prodotti di prossima uscita.

Ora, una delle prossime esclusive console in arrivo su PS5 ha subito un rimando, giusto quando mancavano ormai pochi giorni al suo rilascio. Parliamo di Solar Ash, la nuova opera targata Heart Machime, sviluppatori che in passato hanno dato vita a quella perla unica chiamata Hyper Light Drifter.

Il rinvio di Sola Ash è stato annunciato dallo stesso team su Twitter qualche ora fa, con un post in cui viene dichiarato che sia Heart Machine che Annapurna Interactive hanno deciso di rimandare il gioco al prossimo 2 dicembre per sistemarlo, ripulirlo dai bug e renderlo il più splendente possibile.

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa — Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

Oltre ad uscire su PS5, Solar Ash è atteso anche su PlayStation 4 e PC, tramite l’Epic Game Store.