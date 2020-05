PS5: evento di presentazione rinviato e pochi giochi in programma, secondo Jeff Grubb

Il giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb, durante gli scorsi giorni ha rilanciato un’indiscrezione relativa all’evento di presentazione di PS5 che, secondo il calendario condiviso dallo stesso giornalista, si sarebbe dovuto tenere in data 4 giugno 2020. Nelle ultime ore però, Jeff è tornato a parlare dell’argomento PS5 affermando che l’evento di Sony potrebbe essere stato rimandato giusto di qualche giorno.

Come potete vedere voi stessi, il giornalista avrebbe revisionato il calendario legato ad eventi e presentazioni mettendo un generico “early” al posto della data esatta per il reveal ufficiale di PS5, che veniva riportata per il 4 giugno 2020. È molto probabile, dunque, che l’evento atteso da tutti i videogiocatori del mondo subirà qualche slittamento, sempre se le informazioni in possesso dal giornalista di VentureBeat siano veritiere ovviamente.

With regards to me characterizing the early June PlayStation 5 thing as a "hefty next-gen event" and with "a lot" of games. I still think it should be significant, but it might not be quite as hefty as it was before. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 18, 2020

Per il momento, infatti, Sony non ha comunicato alcuna data ufficiale per il tanto atteso reveal della sua nuova macchina da gioco next gen, ciò non toglie però che Jeff sia in possesso di alcune informazioni rilasciate da fonti vicine alla compagnia giapponese. Oltre a tutto ciò, il giornalista ha inoltre chiarito la sua precedente dichiarazione relativa all’evento di presentazione dei videogiochi in arrivo su PS5.

Precisamente, il giornalista avrebbe corretto il tiro affermando che l’evento in questione non sarà così ricco di annunci come si pensava. La colpa però non sarebbe da attribuire a Sony: secondo l’insider Benji-Sales molte case di sviluppo avrebbero scelto di presentare e mostrare al mondo i loro nuovi progetti in autonomia. Questo molto probabilmente a causa della maggior visibilità di cui non godrebbero invece se presentati su di un palco con tanti altri giochi di altri publisher.

In ogni caso, non ci resta che attendere, giugno è oramai alle porte e Sony tramite la voce di Shuhei Yoshida, ha dichiarato che molto presto ne sapremo di più sulla line-up di titoli che segnerà l’inizio di una nuova generazione videoludica.