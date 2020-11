PS5 senza freni, è possibile giocarci anche su Game Boy Micro

Sono passati ormai diversi giorni dall’uscita di PS5 anche in Europa, e molti giocatori hanno finalmente potuto toccare con mano la nuova generazione targata Sony. Il parco titoli di questi primi giorni è già abbastanza ampio da accontentare tutti gli appassionati, ma a quanto pare c’è chi ha voluto chiedere di più alla console, provando a far girare i vari giochi anche su uno schermo non proprio definibile convenzionale.

Con un video documentato e caricato sul proprio canale YouTube, il creatore di contenuti conosciuto con il nickname di “The Retro Future” si è dilettato in questi primi giorni di PS5 nel tentativo di riprodurre tutta l’esperienza della console di Sony sullo schermo di un Game Boy Micro. Questo esperimento folle e allo stesso tempo geniale è stato un successo, e come si può evincere dal video, il ragazzo è riuscito anche a giocare a diversi nuovi titoli esclusivi PlayStation 5.

Lo youtuber è riuscito nel suo intento grazie all’acquisto di una serie accessori e hardware che gli hanno permesso di utilizzare il microscopico schermo del Game Boy Micro come display per farci girare PS5. The Retro Future non si è limitato a mostrarci il funzionamento del tutto tramite l’interfaccia utente della console Sony, ma ha anche provveduto a giocare ad alcune delle esclusive di lancio come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Astro’s Playroom senza troppi problemi.

Un esperimento davvero curioso quello proposto dallo youtuber in questione, ma che mette alla prova le doti visive dei giocatori a causa del minuscolo schermo del Game Boy Micro. Cosa ne pensate di questo nuovo video pubblicato da The Retro Future? Vi incuriosisce la possibilità di giocare i giochi PlayStation 5 sullo schermo del Game Boy Micro? Diteci la vostra lasciandoci un commento.