PS5: lo streamer Shroud non è stato “convinto” dalla presentazione

Sono passati solo pochi giorno da quando Sony, con grande attesa (e ritardo) ha finalmente svelato il design di PS5 e una moltitudine di giochi next-gen, esclusive e non. Tutto il materiale rivelato nella presentazione ha scatenato una vera e propria valanga di hype, soddisfando l’attesa che tutti i fan della console giapponese avevano fino a quel momento. Tuttavia, come accade spesso, emerge sempre una voce che va controcorrente rispetto alla maggioranza.

Parliamo in questo caso di Shroud, un volto molto noto nel campo dello streaming grazie alla fama che si è guadagnato in anni ed anni di lavoro su Twitch e in seguito su Mixer. In una recente live, lo streamer ha etichettato l’evento di presentazione di PS5 come “nella media“, proseguendo poi i suoi pareri riguardanti i giochi mostrati e il design della console. “Ratchet & Clank è stato forse il gioco più interessante, quello che mi ha convinto di meno è il design e le dimensioni di PS5… sembra un router wi-fi. Voglio dire, esteticamente risulta comunque molto accattivante, sebbene mi chiedo quali siano le dimensioni effettive della console, poichè sembra molto piccola. Se così fosse, mi chiedo come faccia tutta quella potenza hardware a stare in uno spazio così ristretto“, ha dichiarato lo streamer.

Shroud ha poi continuato affermando che Xbox Series X sarà, a detta sua, la console migliore, sebbene non sappia quanto sia più potente rispetto alla PS5. Effettivamente, le dimensioni reali della console hanno generato un vero e proprio dibattito nella community, dove molti fan hanno stabilito che, almeno a prima vista, PS5 sembra avere delle dimensioni maggiori rispetto ai precedenti sistemi adottati da Sony, il che renderebbe i commenti di Shroud un pò insensati essendo l’unico a pensarla così.

Tuttavia, fino a quando i consumatori non potranno mettere le proprie mani su un modello di PS5, sarà in qualche modo difficile giudicare come le sue dimensioni si confrontano con le altre console. Diteci la vostra a riguardo, pensate effettivamente che le dimensioni della console di casa Sony siano maggiori rispetto a quelle delle generazioni precedenti, e perchè no, a quelle di Xbox Series X?