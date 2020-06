PS5: analizzato il sistema di raffreddamento del devkit

Oggi sarebbe stata la giornata di PS5, rinviata da Sony attraverso un comunicato rilasciato sul suo profilo ufficiale sostenendo le proteste che si stanno tenendo in questi giorni negli Stati Uniti. Ad oggi non hanno dichiarato una nuova data del tanto atteso evento, ovviamente vi invitiamo a seguire le nostre pagine per eventuali dettagli e novità a riguardo. Come detto, il design della console di prossima generazione è ancora avvolto nel mistero ma abbiamo conosciuto ormai fin troppo bene lo stravagante devkit presentato diversi mesi fa.

Il devkit, che ricordiamo essere stato ufficialmente presentato diversi mesi fa, è caratterizzato da un incredibile sistema di raffreddamento. Il design completo è stato analizzato e studiato in modo accurato dalla rivista olandese LetsGoDigital, come potete vedere anche voi sul loro sito ufficiale a questo indirizzo. La forma è progettata per garantire la massima areazione, la famosa scanalatura a “V” centrale è quindi parte integrante del sistema che ne migliora i risultati. Dalle aperture infatti viene aspirata l’aria che poi viene buttata fuori dalle bocchette laterali dividendo nettamente la stessa aria in due canali garantendo a conti fatti un raffreddamento completo.

Sebbene abbiamo ormai le idee ben chiare sul devkit e sul suo funzionamento, soprattutto dopo aver visto i ragazzi di LetsGoDigital analizzarlo in modo approfondito, PS5 difficilmente avrà una forma stravagante come quest’ultimo, ma è probabile che alcuni concetti del sistema di raffreddamento vengano ad ogni modo presi in considerazione. Dovremo quindi attende i vertici di Sony che ci informeranno della prossima data che verrà annunciata con molta probabilità appena i disordini negli Stati Uniti si stabilizzeranno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che PS5 proponga un sistema di dissipazione del calore migliorato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la nuova console di casa Sony in uscita a fine anno.