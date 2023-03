In questi primi mesi del 2023 sono iniziate a girare una serie di voci di corridoio su una possibile nuova versione di PlayStation 5. Nello specifico si è parlato di PS5 Pro, ma al momento si tratta solamente di meri rumor senza alcuna conferma. In queste ore, però, su uno store australiano è apparsa la pagina di un prodotto che ha attirato la curiosità di molti appassionati dato che viene citata una possibile PS5 Slim.

Questa inaspettata novità è stata scovata da un utente di Resetera, il quale ha pubblicato sul noto social lo screen che testimonierebbe l’arrivo sul mercato di PS5 Slim. Come possiamo vedere dall’immagine che sta facendo il giro del web, lo store australiano chiamato The Good Boys, ha inserito nel database del proprio negozio un nuovo prodotto targato PlayStation 5 che presenta una descrizione che ha fatto alzare le antenne a molti giocatori.

“Il nuovo look, PlayStation 5 più sottile. Colori vibranti, incredibilmente vividi e un immersione e una grafica da togliere il fiato sia per il gaming che per lo streaming di film o serie TV, tutto grazie alla tecnologia HDR”, questo è quanto si può leggere nella descrizione del nuovo prodotto apparso sullo store australiano. Tutto fa pensare proprio a un nuovo modello di PS5 Slim, ed è proprio alla console più sottile che hanno subito pensato gli utenti che si sono imbattuti in questo post.

Che si tratti davvero di PS5 Slim o meno, ad oggi è difficile dirlo con estrema certezza. Sony non ha ancora svelato i propri piani sulle nuove versioni di PS5, e non sappiamo ancora se esisteranno revisioni più compatte e più prestanti per la console di attuale generazione. Non ci resta che attendere conferme o smentite ufficiali da parte di Sony.

