PS5 slim disponibile all'acquisto, ecco dove trovarla

Annunciata completamente a sorpresa qualche mese fa, la PS5 Slim è finalmente disponibile per l'acquisto. Se, dunque, non vedete l'ora che la nuova versione della console di casa Sony sia tra le vostre mani siete nel posto giusto: in questo articolo vi segnaleremo tutti gli store in cui è possibile comprarla già da oggi. Al momento la PS5 Slim è disponibile per l'acquisto su Amazon, ma anche sui siti di GameStop, Unieuro e Mediaworld a un prezzo di listino di 549,98€

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova PS5 Slim si presenta come una versione più compatta e leggera dell'originale, con un design elegante e sofisticato che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Le dimensioni ridotte, circa 358 x 96 x 216 mm per il modello con disco e 358 x 80 x 216 mm per quello senza, insieme al peso che varia dai 2,6 kg ai 3,2 kg a seconda della versione, rendono questa console ideale per chi cerca un dispositivo potente ma meno ingombrante rispetto alla PlayStation 5 classica.

Consigliamo, dunque, questa console sia agli appassionati di videogiochi alla ricerca delle ultime tecnologie in termini di prestazioni e qualità grafica, sia a coloro che desiderano un dispositivo dal design più snello e discreto, perfetto per integrarsi nell'arredamento di casa. A prescindere che sia la prima console di nuova generazione che desiderate acquistare, oppure che abbiate già la PS5 e vogliate affiancarla, o sostituirla, con il modello più recente, la PS5 Slim farà decisamente al caso vostro.

PS5 Slim, dove acquistarla al miglior prezzo

Di seguito vi riportiamo, dunque, la lista degli store in cui è disponibile la PS5 Slim al prezzo di listino di 549,98€:

