PS5 Slim scontata di 75€, ecco come approfittare della nuova offerta

Così come accadeva in passato con l'edizione standard, PlayStation ha annunciato oggi una nuova promozione che, fino al 27 marzo, vi consente di risparmiare ben 75€ sul prezzo di listino della nuova PS5 Slim. Si tratta, dunque, dell'occasione perfetta per acquistarla, per cui di seguito vi elencheremo gli store dove la potete attualmente trovare al miglior prezzo.

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova PS5 Slim si caratterizza per essere una versione più compatta e leggera rispetto all'originale, dotata di un design elegante e sofisticato che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con dimensioni ridotte, circa 358 x 96 x 216 mm per il modello con disco e 358 x 80 x 216 mm per quello senza, insieme a un peso che varia dai 2,6 kg ai 3,2 kg a seconda della versione, questa console risulta ideale per chi cerca un dispositivo potente ma meno ingombrante rispetto alla PlayStation 5 tradizionale.

Dotata delle più avanzate tecnologie di ultima generazione, questa console è progettata per soddisfare le esigenze di coloro che cercano prestazioni elevate, come tempi di caricamento ridotti e una grafica mozzafiato, mantenendo al contempo un design più compatto e slanciato rispetto alla versione precedente. All'interno della confezione troverete tutto il necessario per iniziare a giocare immediatamente: un controller wireless DualSense che offre un'esperienza immersiva unica grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, una base orizzontale per garantire una posizione sicura della console, oltre ai cavi HDMI, di alimentazione AC e USB.

PS5 Slim, dove acquistarla in sconto