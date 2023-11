PS5 Slim già a meno di 500€ su eBay! Perfetta per Natale

Amatissima e ricercatissima, la PS5 ha dato notevole filo da torcere agli appassionati che volevano acquistarla appena annunciata. Ora la situazione è cambiata e la console next gen di casa Sony è molto più semplice da reperire, perfino nella nuovissima versione Slim, perfetta come regalo di Natale davvero speciale per una persona amata. Ebbene, sarete felici di sapere che su eBay è già possibile acquistare la nuova PlayStation 5 Slim ad appena 499,99€.

Vedi offerta su eBay

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

Ormai la PS5 non ha bisogno di tante presentazioni. Si tratta dell'ultima console di casa Sony, in grado di regalarvi tempi di caricamento velocissimi, una resa visiva mozzafiato e un ampio catalogo di giochi fra cui scegliere. La versione di Slim ha dimensioni decisamente ridotte rispetto a sua sorella maggiore, per cui è perfetta anche per chi desidera possedere questa console next gen, ma non ha molto spazio a disposizione.

Dal punto di vista tecnico, la PS5 Slim arriva a 120 fps con output a 120 Hz per un gameplay più fluido, dispone di tecnologia HDR, per una resa più realistica dei colori sui TV compatibili, e 1TB di memoria di archiviazione. Nella confezione troverete anche un controller, ma se desiderate acquistarne uno aggiuntivo vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire l'offerta di eBay sul DualSense a soli 59,99€.

Tenendo presente che il Natale è sempre più vicino e che regalare a qualcuno una PS5 Slim nuova di zecca lo renderà di certo strafelice, non possiamo che consigliarvi caldamente di cogliere l'opportunità di acquistarla su eBay ad appena 499,00€. Tuttavia, teniamo a sottolineare che le scorte sono limitate, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Vedi offerta su eBay

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!